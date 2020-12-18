18 декабря
Чита
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Туристический проект оживит историю Забайкалья

Главная Экономика
Чита
09:43 18 Декабря 2020
туризм, проект, история
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Забайкальские предприниматели Борис Басакин и Альберт Игнатчик представили властям региона туристический проект «Колесо времени». Его предполагается реализовать на территории трех районов края - Нерчинского, Шилкинского и Балейского.

«Колесо времени» будет представлять собой комплекс интерактивных площадок. В их числе стоянка кочевников, казачья станица, русское село, рудника золотоискателя, локации русско-японской и Гражданской войн.

«Эти площадки полностью погрузят в атмосферу событий посредством сооружений, транспорта, реквизитов, предметов быта, соответствующих разным временным отрезкам», - процитировал бизнесменов официальный портал Забайкальского края.

По данным краевых властей, проект претендует на вхождение в состав территории опережающего социально-экономического развития «Забайкалье». В его рамках планируется создать около 1 тыс. рабочих мест.

Фото: пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Читы: Забайкальским перевозчикам удвоят штрафы

Забайкальским перевозчикам удвоят штрафы

16 Декабря 2020 г.
Законопроект внесен в региональный парламент
Новости Читы: Забайкальскую шерсть впервые отправят в Индию

Забайкальскую шерсть впервые отправят в Индию

15 Декабря 2020 г.
Объем контракта составил 61 млн рублей
Новости Читы: Забайкальским депутатам придется рассмотреть проект бюджета за три недели

Забайкальским депутатам придется рассмотреть проект бюджета за три недели

7 Декабря 2020 г.
Его необходимо принять до 29 декабря
Новости Читы: Стали известны параметры бюджета Забайкальского края на 2021 год

Стали известны параметры бюджета Забайкальского края на 2021 год

4 Декабря 2020 г.
Доходы региона должны вырасти по сравнению с 2020 годом
Новости Читы: В столице Забайкалья отремонтировали дамбу на левом берегу Читинки

В столице Забайкалья отремонтировали дамбу на левом берегу Читинки

3 Декабря 2020 г.
Защитные сооружения были повреждены паводком в 2018 году
Новости Читы: В Забайкалье отремонтировали дорогу к Ивано-Арахлейским озерам

В Забайкалье отремонтировали дорогу к Ивано-Арахлейским озерам

2 Декабря 2020 г.
Летом за сутки по ней проезжает до 20 тыс. автомобилей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: COVID-19 в Забайкалье атакует торговлю и промышленность

COVID-19 в Забайкалье атакует торговлю и промышленность

14 Декабря 2020 г.
В этих отраслях отмечен резкий рост числа заболевших
Новости Читы: Жительница Читы сдала соседскую квартиру

Жительница Читы сдала соседскую квартиру

15 Декабря 2020 г.
Хозяева обнаружили квартиранта после возвращения из отпуска
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru