Туристический проект оживит историю Забайкалья

Забайкальские предприниматели Борис Басакин и Альберт Игнатчик представили властям региона туристический проект «Колесо времени». Его предполагается реализовать на территории трех районов края - Нерчинского, Шилкинского и Балейского.

«Колесо времени» будет представлять собой комплекс интерактивных площадок. В их числе стоянка кочевников, казачья станица, русское село, рудника золотоискателя, локации русско-японской и Гражданской войн.

«Эти площадки полностью погрузят в атмосферу событий посредством сооружений, транспорта, реквизитов, предметов быта, соответствующих разным временным отрезкам», - процитировал бизнесменов официальный портал Забайкальского края.

По данным краевых властей, проект претендует на вхождение в состав территории опережающего социально-экономического развития «Забайкалье». В его рамках планируется создать около 1 тыс. рабочих мест.

Фото: пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края