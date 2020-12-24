Забайкальский бюджет прошел первое чтение

Законодательное собрание Забайкальского края приняло в первом чтении бюджет региона на 2021 год. Сессия краевого парламента состоялась вчера.

Проект был принят голосами 32 депутатов при восьми против. Доходы бюджета, согласно документу, составят в 2021 году 84,3 млрд руб., расходы запланированы в объеме 85,2 млрд руб. Дефицит бюджета равен примерно 1 млрд руб.

На социальную сферу придется 65,5% расходов. По данным сайта заксобрания, впервые в краевой казне заложены средства на реализацию инфраструктурного проекта комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (1,5 млрд руб. на три года). Большая часть этой суммы – 900 млн руб. уже в 2021 году пойдет на строительство аэропорта в Чаре. Этот поселок – ближайший крупный населенный пункт к строящемуся горно-металлургическому комбинату «Удокан».

В окончательном чтении бюджет планируется принять 29 декабря.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края