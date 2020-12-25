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Забайкалье выступает против продления действия экспортной пошлины на рапс

Главная Экономика
Чита
10:48 25 Декабря 2020
письмо, сельское хозяйство, экспорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Забайкальский край добивается отмены экспортной пошлины на рапс с середины будущего года. Соответствующее письмо на имя дальневосточного представителя президента РФ Юрия Трутнева подготовило министерство сельского хозяйства региона.

«Пошлина на вывоз маслосемян рапса из России является временной мерой и будет действовать с января по 30 июня 2021 года. Мы подготовили письмо в адрес Юрия Трутнева, в котором просим его оказать содействие в том, чтобы правительство страны с июля будущего года не продлевало экспортную пошлину. Если кабинет министров решит продлить действие этой экспортной ставки, то мы просим, чтобы из списка исключили Забайкальский край и другие регионы Дальнего Востока», - привел официальный портал Забайкалья комментарий руководителя минсельхоза края Дениса Бочкарева.

По данным властей региона, вывозить рапс из Забайкалья в другие регионы – слишком дорого, поэтому основным покупателем этой продукции является соседний Китай.

Ранее правительство Российской Федерации утвердило увеличение ставки вывозной пошлины на семена подсолнечника и рапса до 30% от таможенной стоимости. По мнению представителей органов федеральной власти, решение снизит объемы экспорта и сдержит рост цен на эти сельскохозяйственные культуры и продукты их переработки.

Как писали Sibnovosti.ru, в Забайкалье работает АО «Племзавод «Комсомолец» - одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Дальневосточного федерального округа. На него, в частности, приходится до 1,5% производства российского рапса. Так, в 2018 году «Комсомолец» занял под рапс 15 тыс. га.

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края

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