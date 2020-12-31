Оператор Удоканского месторождения в Забайкалье сменил название

«Байкальская горная компания» получила новое название - «Удоканская медь». Она является оператором Удоканского медного месторождения в Забайкальском крае.

«Наше новое имя – «Удоканская медь» - отражает сегодняшний этап развития предприятия. От стадии исследований и проектных работ мы переходим к созданию промышленной компании, мы готовимся к вводу месторождения в эксплуатацию», - пояснил председатель совета директоров компании Валерий Казикаев.

По данным сайта компании, к настоящему времени строительство горно-металлургического комбината «Удокан» выполнено на 40%. Полностью завершить строительство планируется к середине 2022 года, промышленная разработка стартует в начале 2022-го.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе 2020 года началось строительство вахтового комплекса для «Удокана».

Фото: сайт компании «Удоканская медь»