Еще 5 млрд рублей могут направить на субсидирование дальневосточных авиарейсов

Правительство РФ готово выделить еще 5 млрд руб. на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока. Это позволит повысить доступность поездок, передает «Общественное телевидение России».

Речь об этом шла на рабочей встрече президента Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным по развитию транспортного сообщения. Президент провел ее в режиме видеоконференции из Ново-Огарева.

Благодаря программе субсидируемых тарифов льготные билеты на Дальнем Востоке доступны студентам, пенсионерам, людям с ограничениями по здоровью и многодетным семьям. Популярных маршрутов - более 20. Увеличение финансирования позволит перевезти за год на 450 тыс. пассажиров больше, а средняя цена билета снизится почти на треть.

Владимир Путин также призвал правительство создавать в стране всю цепочку авиационной техники - и большие самолеты, и малые - для региональных перевозок; заменять устаревшую технику и использовать вертолеты. Чтобы не было населенных пунктов, до которых невозможно добраться.

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