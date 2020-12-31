31 декабря
Чита
73.88
 
€ 90.68
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Еще 5 млрд рублей могут направить на субсидирование дальневосточных авиарейсов

Главная Экономика
Чита
15:24 31 Декабря 2020
авиарейсы, субсидии, президент
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Правительство РФ готово выделить еще 5 млрд руб. на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока. Это позволит повысить доступность поездок, передает «Общественное телевидение России».

Речь об этом шла на рабочей встрече президента Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным по развитию транспортного сообщения. Президент провел ее в режиме видеоконференции из Ново-Огарева.

Благодаря программе субсидируемых тарифов льготные билеты на Дальнем Востоке доступны студентам, пенсионерам, людям с ограничениями по здоровью и многодетным семьям. Популярных маршрутов - более 20. Увеличение финансирования позволит перевезти за год на 450 тыс. пассажиров больше, а средняя цена билета снизится почти на треть.

Владимир Путин также призвал правительство создавать в стране всю цепочку авиационной техники - и большие самолеты, и малые - для региональных перевозок; заменять устаревшую технику и использовать вертолеты. Чтобы не было населенных пунктов, до которых невозможно добраться.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Читы: Оператор Удоканского месторождения в Забайкалье сменил название

Оператор Удоканского месторождения в Забайкалье сменил название

31 Декабря 2020 г.
Компания получила название «Удоканская медь»
Новости Читы: Забайкалье выступает против продления действия экспортной пошлины на рапс

Забайкалье выступает против продления действия экспортной пошлины на рапс

25 Декабря 2020 г.
Она осложняет его поставки в Китай
Новости Читы: Забайкальский бюджет прошел первое чтение

Забайкальский бюджет прошел первое чтение

24 Декабря 2020 г.
На строительство аэропорта в Чаре направят 900 млн рублей
Новости Читы: Туристический проект оживит историю Забайкалья

Туристический проект оживит историю Забайкалья

18 Декабря 2020 г.
«Колесо времени» планируется реализовать в трех районах
Новости Читы: Забайкальским перевозчикам удвоят штрафы

Забайкальским перевозчикам удвоят штрафы

16 Декабря 2020 г.
Законопроект внесен в региональный парламент
Новости Читы: Забайкальскую шерсть впервые отправят в Индию

Забайкальскую шерсть впервые отправят в Индию

15 Декабря 2020 г.
Объем контракта составил 61 млн рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Грузовой поезд сошел с рельсов в Забайкалье

Грузовой поезд сошел с рельсов в Забайкалье

29 Декабря 2020 г.
Задержанные пассажирские поезда уже отправлены
Новости Читы: В Забайкалье началась вакцинация «ЭпиВакКороной»

В Забайкалье началась вакцинация «ЭпиВакКороной»

30 Декабря 2020 г.
Край получил 1,3 тыс. доз вакцины
Новости Читы: Новогодний туристический маршрут создали в Забайкалье

Новогодний туристический маршрут создали в Забайкалье

28 Декабря 2020 г.
Для туристов подготовили путешествие в старинное село Засопка
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru