Забайкальские поселки получат федеральные средства на благоустройство

Два населенных пункта в Забайкальском крае в этом году получат федеральные средства в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Это поселки Карымское и Чернышевск.

По словам министра сельского хозяйства Забайкальского края Дениса Бочкарева, которые привел официальный портал региона, Карымское и Чернышевск получат из федерального бюджета 377,6 млн руб. Еще 7,7 млн руб. составит софинансирование из краевой казны.

В 2021-2022 годы в Чернышевске построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) и капитально отремонтируют здание средней школы №78. В Карымском также возведут ФОК и проведут капремонт средних школ №1 и №5, а также библиотечно-культурного центра.

Чернышевск с населением 12,7 тыс. человек является административным центром Чернышевского района. Равное ему по численности населения Карымское – Карымского района. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» призвана сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским населением.

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края