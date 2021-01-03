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Забайкальские поселки получат федеральные средства на благоустройство

Главная Экономика
Чита
11:16 3 Января 2021
капремонт, строительство, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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Два населенных пункта в Забайкальском крае в этом году получат федеральные средства в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Это поселки Карымское и Чернышевск.

По словам министра сельского хозяйства Забайкальского края Дениса Бочкарева, которые привел официальный портал региона, Карымское и Чернышевск получат из федерального бюджета 377,6 млн руб. Еще 7,7 млн руб. составит софинансирование из краевой казны.

В 2021-2022 годы в Чернышевске построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) и капитально отремонтируют здание средней школы №78. В Карымском также возведут ФОК и проведут капремонт средних школ №1 и №5, а также библиотечно-культурного центра.

Чернышевск с населением 12,7 тыс. человек является административным центром Чернышевского района. Равное ему по численности населения Карымское – Карымского района. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» призвана сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским населением.

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края

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