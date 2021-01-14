Под Читой планируется построить молочную ферму

ООО «Новое Беклемишево» может стать главным поставщиком молока в Читу. Компания с прошлого года работает в Читинском районе Забайкальского края на базе коллективного предприятия «Беклемишевское».

О планах инвестора рассказал министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев. Вчера он выступил с годовым отчетом о работе ведомства.

«Удалось привлечь инвестора, который планирует в 2021 году приступить к проектированию и строительству современной молочной фермы на 500 голов. Таким образом, предприятие сможет стать основным поставщиком молока в краевой центр», - процитировал министра официальный портал Забайкалья.

По данным краевых властей, бенефециарами ООО «Новое Беклемишево» являются предприниматели, занимающиеся производством кормовых добавок в Волгоградской области. Предприятие арендует 17 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Новое Беклемишево» было зарегистрировано в Чите осенью 2020 года с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Единственным его учредителем указана Ольга Мять.

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края