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В Забайкалье ждут китайских специалистов

Главная Экономика
Чита
10:34 28 Января 2021
сотрудники, китай, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
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В феврале-марте в Забайкальский край приедут 174 специалиста из Китая. О необходимости привлечения иностранных специалистов ранее несколько компаний края уведомили министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному планированию и развитию.

«Семь организаций получили разрешение и ожидают прибытия зарубежных сотрудников в феврале и марте. Все специалисты перед прибытием обязательно сдают тесты на коронавирус в своей стране, а затем по приезду делают еще один тест уже на территории Забайкальского края», - сказал официальному порталу региона вице-премьер забайкальского правительства Илья Акишин.

Ожидается, что специалисты из КНР начнут пребывать после празднования китайского Нового года (его будут отмечать с 12 по 27 февраля). В их числе эксперты по привлечению иностранных инвестиций, сотрудники для запуска оборудования горно-обогатительного комбината, а также специалисты по добычи руд и песков драгоценных металлов.

Как писали Sibnovosti.ru, на совещании в Чите в ноябре 2020 года было отмечено, что строительная отрасль из-за закрытия границ испытывает нехватку сотрудников.  

Фото: пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края

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