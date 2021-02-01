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Китайская техника переходит российскую границу в Забайкалье

Главная Экономика
Чита
10:40 1 Февраля 2021
граница, техника, китай
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Забайкальского края сообщили об оживлении импорта китайского самоходного транспорта на международном пограничном переход Забайкальск – Маньчжурия. Из-за ограничений там скопилось большое количество техники.

«На китайско-российской границе скопилось около 400 машин самоходной техники. В их числе автобусы, тракторы, грейдеры и другие крупногабаритные машины. Министерству развития удалось ускорить вывоз техники благодаря взаимодействию с китайской стороной. Теперь можно импортировать до 20 машин в день на территорию Забайкалья», - привел официальный портал края комментарий вице-премьера регионального правительства Ильи Акишина.

По данным краевых властей, скопление техники объясняется ограничениями, которые ранее ввела китайская сторона. Они были сняты 25 января. В правительстве Забайкалья отметили, что новая схема движения грузового транспорта исключила контакты российских и китайских граждан, что снизило риск распространения коронавирусной инфекции.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

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