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Новые пансионаты для пожилых и инвалидов появятся в Забайкалье

Главная Экономика
Чита
09:58 5 Февраля 2021
строительство, инвалиды, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
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В 2024 году в Забайкальском крае завершится строительство двух пансионатов для пожилых граждан и инвалидов. Они появятся в Краснокаменске и в Чите.

О сроках реализации проектов сообщили в правительстве региона. По его данным, каждый пансионат будет рассчитан на 125 мест. На их строительство федеральный бюджет выделит более 1 млрд руб.

«… Строительство новых зданий, во-первых, позволило бы расселить изношенные здания, а во-вторых, ликвидировало бы очередь из граждан, которые нуждаются в стационарном уходе. Наши клиенты - пожилые забайкальцы и инвалиды – смогут проживать в комфортных, максимально приспособленных условиях», - привел официальный портал Забайкалья комментарий министра труда и социальной защиты населения Евгения Казаченко.

В Чите пансионат построят в микрорайоне «Черемушки». В Краснокаменске участок отведен в районе краевой больницы.

Фото: пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края

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