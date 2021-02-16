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Забайкальские власти сбивают цены на моторное топливо

Главная Экономика
Чита
09:45 16 Февраля 2021
топливо, цены, субсидии
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Забайкальского края предложили ряд мер по снижению цен на моторное топливо в регионе. По данным губернатора Александра Осипова, в настоящее время спрос на топливо в Забайкалье значительно превышает предложение.

Проблему обсудили на совещании, которое провел заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. Оно состоялось вчера.

«… На заводах, где приобретает горючее Забайкальский край, оптовые цены выше, чем на других производствах. Кроме того, чтобы снизить стоимость топлива для потребителей, мы обратимся с официальным письмом в минэнерго, чтобы рассмотрели для нас возможность субсидировать железнодорожные перевозки нефтепродуктов, поскольку ОАО РЖД устанавливает на них самый максимальный тариф. В итоге на территории Забайкальского края розничные цены на топливо выше, чем в европейской части России на три рубля и выше», - процитировал Александра Осипова официальный портал Забайкалья.

Подготовить предложения, которые бы позволили снизить цены, глава региона поручил вице-премьеру правительства Забайкальского края – министру экономического развития Александру Бардалееву. По данным правительства Забайкалья, Павел Сорокин пообещал оказать содействие в решении проблемы.

Согласно сообщению Забайкалкрайстата, бензин марки Аи-92 в январе 2021 года стоил в среднем 47,14 руб. за литр, Аи-95 – 50,07 руб., дизельное топливо – 53,99 руб.

Фото: сайт Забайкалкрайстата

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