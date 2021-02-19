Забайкальские власти добиваются субсидирования авиарейсов из Читы

Власти Забайкальского края рассчитывают на субсидирование авиаперелетов из Читы в Москву и Санкт-Петербург. Эту проблему губернатор Александр Осипов обсудил с вице-премьером российского правительства – полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

Как напомнили в пресс-службе правительства Забайкалья, маршруты Чита – Москва и Чита – Санкт-Петербург не прошли конкурсный отбор Росавиации.

«Отметим также, что согласно постановлению, подписанному премьер-министром правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сняты ограничения на покупку субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока. Эти изменения касаются перелетов в два города: Санкт-Петербург и Москву», - подчеркнул официальный портал Забайкальского края.

Ранее Росавиация объявила, что шесть российских авиакомпаний будут осуществлять в этом году субсидируемые перелеты в города Дальнего Востока.

«При этом S7 получила отказ в запуске субсидируемых рейсов из Москвы в Благовещенск и в Мирный, а «Нордавиа» - из Москвы в Улан-Удэ, так как в заявках авиакомпаний было указано меньшее количество рейсов, чем у перевозчиков, которые получили возможность осуществления полетов. Также из-за нехватки бюджетных лимитов S7, «Якутия», «Алроса», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines не получили квоту на полеты из Москвы в Читу, Якутск и по некоторым рейсам из Санкт-Петербурга», - говорится на сайте дальневосточного полпреда.

Фото: страница международного аэропорта Чита в соцсети «ВКонтакте»