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В Забайкалье запланировали СЭС на 70 МВт

Главная Экономика
Чита
09:22 25 Февраля 2021
строительство, электростанция, министр
Автор: Sibnovosti.ru
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В этом году в Забайкальском крае может быть начато строительство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 70 МВт. Об этом сообщил министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона Илья Золотухин.

Министр выступил с годовым отчетом о работе ведомства в правительстве края. Строительство предполагается осуществить в рамках федерального механизма поддержки инвестиционных проектов.

«Этот проект может стать одним из крупных на территории Сибири и Дальнего Востока. Общий объем инвестиций составит около 5,9 млрд руб., а налоговые отчисления в бюджет - с 2022 по 2036 годы - около 2,3 млрд руб. Это свыше 150 млн руб. ежегодно», - процитировал Илью Золотухина официальный портал Забайкалья.

С 2019 года в Чите работают две таких станции - «Кенонская СЭС» и «Ингодинская СЭС». Мощность каждой – 15 МВт. Как писали Sibnovosti.ru, в 2018 году было объявлено о том, что в Забайкальском крае может быть создано совместное российско-китайское предприятие для строительства СЭС.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

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