Мусоросортировочный завод в Чите планируется запустить в сентябре

Мусоросортировочный завод в Сухой Пади в Чите может начать работу в сентябре 2021 года. Владельцем предприятия стала компания «Олерон +» - региональный оператор в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Забайкальском крае.

«Сортировочная линия там одна из лучших в стране, она в работоспособном состоянии, сейчас регоператор приводит здание завода в нормативное состояние, чтобы начать его эксплуатировать. После этого в краевой столице будет запущен пилотный проект по раздельному сбору мусора», - сообщила представитель министерства природных ресурсов Забайкальского края Тамара Микайлян.

Она выступила на рабочей встрече, в ходе которой обсуждался вопрос о реализации мусорной реформы в регионе. Сообщение по итогам обсуждения опубликовал сайт законодательного собрания Забайкалья.

Кроме того, по словам Тамары Микайлян, до 30 марта 2021 года ожидается положительное заключение на строительство Краснокаменского и Петровск-Забайкальского комплексов по сортировке мусора. Ранее такое заключение было дано по Шилкинскому комплексу.

«На строительство этих комплексов, включая все инженерные подключения и закупку сортировочных линий - около 2 млрд руб. Сумма для края неподъемная. Сейчас ведется работа по поиску инвесторов, готовых вложить деньги в эти проекты», - добавила представитель минприроды.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре 2019 года было объявлено о том, что три мусоросортировочные станции в Забайкальском крае начнут работу в 2020 году.

По данным минприроды региона, в прошлом году Забайкалье получило из федерального бюджета 92 млн руб. в качестве возмещения части затрат регоператора, возникших в результате неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края