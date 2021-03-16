Забайкалью и Бурятии обещают СПГ

В Забайкальском крае и Республике Бурятия планируется реализовать пилотный проект по газификации с использованием сжиженного природного газа (СПГ). Об этом шла речь на совещании, которое премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

В настоящее время уровень газификации регионов Дальневосточного федерального округа примерно в три раза ниже среднероссийского. По словам же министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, необходимо довести газ до каждого домохозяйства и до каждого нового инвестиционного проекта.

«Газификация удаленных регионов возможна на основе сжиженного природного газа – он удобен для транспортировки на большие расстояния. Пилотные проекты могут быть реализованы на территории Республики Бурятия и Забайкальского края», - говорится в сообщении российского правительства по итогам обсуждения.

Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить дорожную карту по газификации регионов с учетом их специфики. Этой работой займутся профильные федеральные ведомства совместно с органами исполнительной власти Забайкалья и Бурятии.

Как писали Sibnovosti.ru, летом прошлого года народный хурал Республики Бурятия принял обращение к федеральному правительству с просьбой о газификации региона.

Фото: сайт правительства РФ