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Мусороперерабатывающий завод в Краснокаменске запустят в 2022 году

Главная Экономика
Чита
11:16 26 Марта 2021
мусор, завод, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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ООО «Экопромгаз» в 2022 году запустит в эксплуатацию в Забайкальском крае завод по экологичной переработке мусора. Компания является резидентом территории опережающего социально-экономического развития, созданной в Краснокаменске.

Мощность завода по переработке мусора и твердых бытовых отходов путем низкотемпературного пиролиза составит 14 тыс. т в год. 

«Реализация проекта позволит увеличить объем перерабатываемого мусора в Забайкалье до 80%, ликвидировать полигоны и несанкционированные свалки. Завод будет работать по технологии низкотемпературного пиролиза с нулевым выбросом в окружающую среду. В дальнейшем продукты пиролиза могут использоваться в производстве дизельного топлива и битума», - привел сайт законодательного собрания региона комментарий руководителя «Экопромгаза» Андрея Седельникова.

В компании отметили, что персонал мусороперерабатывающего завода и молодежь Краснокаменска смогут обучаться инженерному делу и робототехнике в специально созданном инженерном классе.

По данным базы rusprofile.ru, ООО «Экопромгаз» было зарегистрировано в Краснокаменске в 2019 году. Основным учредителем компании является санкт-петербургское ООО «УК ВитаЛиква». 

Как писали Sibnovosti.ru, соглашение о реализации проекта мэрия Краснокаменска и «Экопромгаз» подписали в конце 2019 года. Тогда говорилось о том, что завод стоимостью 4,4 млрд руб. планируется построить к ноябрю 2021-го.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края

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