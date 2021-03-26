Мусороперерабатывающий завод в Краснокаменске запустят в 2022 году

ООО «Экопромгаз» в 2022 году запустит в эксплуатацию в Забайкальском крае завод по экологичной переработке мусора. Компания является резидентом территории опережающего социально-экономического развития, созданной в Краснокаменске.

Мощность завода по переработке мусора и твердых бытовых отходов путем низкотемпературного пиролиза составит 14 тыс. т в год.

«Реализация проекта позволит увеличить объем перерабатываемого мусора в Забайкалье до 80%, ликвидировать полигоны и несанкционированные свалки. Завод будет работать по технологии низкотемпературного пиролиза с нулевым выбросом в окружающую среду. В дальнейшем продукты пиролиза могут использоваться в производстве дизельного топлива и битума», - привел сайт законодательного собрания региона комментарий руководителя «Экопромгаза» Андрея Седельникова.

В компании отметили, что персонал мусороперерабатывающего завода и молодежь Краснокаменска смогут обучаться инженерному делу и робототехнике в специально созданном инженерном классе.

По данным базы rusprofile.ru, ООО «Экопромгаз» было зарегистрировано в Краснокаменске в 2019 году. Основным учредителем компании является санкт-петербургское ООО «УК ВитаЛиква».

Как писали Sibnovosti.ru, соглашение о реализации проекта мэрия Краснокаменска и «Экопромгаз» подписали в конце 2019 года. Тогда говорилось о том, что завод стоимостью 4,4 млрд руб. планируется построить к ноябрю 2021-го.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края