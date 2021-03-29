Читинскую управляющую компанию лишили восьми домов

Госинспекция Забайкальского края лишила читинское ООО «Энергострой» права на управление восьми многоэтажными жилыми домами. Причиной такого решения названо грубое нарушение управляющей компанией лицензионных требований.

«Специалисты Госинспекции установили, что управляющая компания ООО «Энергострой» в течение 12 месяцев со дня назначения административного наказания за наличие задолженности перед ресурсоснабжающей организацией повторно совершила такое грубое нарушение лицензионных требований», - приводится разъяснение на сайте ведомства.

В Госинспекции также отметили, что данное решение является основанием для обращения в суд с заявлением об аннулировании лицензии.

На сайте министерства ЖКХ Забайкальского края указывается, что «Энергострой» управляет 11 домами в различных частях Читы.

Фото: Госинспекция Забайкальского края