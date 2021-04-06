В Забайкалье готовятся к модернизации коммунальной инфраструктуры

Забайкальский край планирует получить в федеральном Фонде содействия реформированию ЖКХ средства на подготовку проекта модернизации коммунальной инфраструктуры. Регион уже направил соответствующую заявку.

«Общая стоимость подготовки проекта модернизации составляет более 6 млн руб., в том числе, за счет средств Фонда ЖКХ – 5 млн и регионального бюджета – более 1 млн руб.», - рассказал официальному порталу региона министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Илья Золотухин.

Он уточнил, что в соответствии с заявкой в 2021 году планируется разработать программу комплексного развития поселка Первомайский. В последующем планируется провести реконструкцию ТЭЦ в этом населенном пункте.

Первомайский - поселок городского типа в Шилкинском районе Забайкалья. Он включен в перечень монопрофильных муниципалитетов РФ с наиболее сложным социально-экономическим положением.

Фото: пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края