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В Забайкалье готовятся к модернизации коммунальной инфраструктуры

Главная Экономика
Чита
10:37 6 Апреля 2021
жкх, фонд, модернизация
Автор: Sibnovosti.ru
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Забайкальский край планирует получить в федеральном Фонде содействия реформированию ЖКХ средства на подготовку проекта модернизации коммунальной инфраструктуры. Регион уже направил соответствующую заявку.

«Общая стоимость подготовки проекта модернизации составляет более 6 млн руб., в том числе, за счет средств Фонда ЖКХ – 5 млн и регионального бюджета – более 1 млн руб.», - рассказал официальному порталу региона министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Илья Золотухин.

Он уточнил, что в соответствии с заявкой в 2021 году планируется разработать программу комплексного развития поселка Первомайский. В последующем планируется провести реконструкцию ТЭЦ в этом населенном пункте.

Первомайский - поселок городского типа в Шилкинском районе Забайкалья. Он включен в перечень монопрофильных муниципалитетов РФ с наиболее сложным социально-экономическим положением.

Фото: пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края

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