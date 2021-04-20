Новая школа в Чите оказалась на 111 млн рублей дороже

Строительство школы в читинском микрорайоне Октябрьском оказалось значительно дороже, чем предполагалось проектом. Об этом представители застройщика – ОАО РУС – сообщили вице-спикеру законодательного собрания Забайкальского края Юрию Кону.

«Проект школы, приобретенный в Краснодаре, оказался некачественным. В ходе строительства было выявлено много ошибок, в результате, по расчетам застройщика, удорожание составило 111 млн руб.», - сообщил сайт регионального парламента.

По словам Юрия Кона, предстоят переговоры с министерством финансов Забайкальского края и первым вице-премьером Андреем Кефером о перспективах финансирования проекта. Как ранее писали Sibnovosti.ru, в прошлом году у проекта возникли проблемы с рабочей силой - из-за пандемии на стройку не смогли приехать рабочие из Китая.

Школа рассчитана на 1,1 тыс. мест. В настоящее время готовность объекта составляет 60%. За последние примерно 30 лет это первая школа в Чите, строящаяся с нуля. Помимо прочего, в здании запланированы три спортзала, два тренажерных зала, два актовых зала, библиотека с книгохранилищем, два обеденных зала. Ожидается, что школа будет введена в строй в ноябре 2021 года, а занятия в ней начнутся в январе 2022-го.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края