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Владельцам изъятых из-за АЧС свиней в Забайкалье выплатят 27,6 млн рублей

Главная Экономика
Чита
10:58 21 Апреля 2021
животные, компенсация, болезнь
Автор: Sibnovosti.ru
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Владельцы свиней в Чите и Читинском районе получат за уничтоженное поголовье этих животных компенсацию в размере 27,6 млн руб. Средства будут направлены из резервного фонда Забайкальского края.

Причиной уничтожения животных стало заболевание африканской чумы свиней (АЧС). Власти изъяли в общей сложности 2,5 тыс. голов свиней и 6,8 т свинины.

«Выплаты фермерам Забайкальского края, чьи хозяйства попали в угрожаемую зону из-за вируса будут выплачены в полном размере до 30 апреля этого года», - говорится в сообщении официального портала региона.

Как пояснил руководитель государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрей Лим, отмена карантинных мероприятий предусмотрена через 30 дней после «последнего отчуждения свинопоголовья в угрожаемой зоне». Разводить свиней в Чите и Читинском районе можно будет только через год после снятия карантина.

Фото: государственная ветеринарная служба Забайкальского края

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