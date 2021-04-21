Владельцам изъятых из-за АЧС свиней в Забайкалье выплатят 27,6 млн рублей

Владельцы свиней в Чите и Читинском районе получат за уничтоженное поголовье этих животных компенсацию в размере 27,6 млн руб. Средства будут направлены из резервного фонда Забайкальского края.

Причиной уничтожения животных стало заболевание африканской чумы свиней (АЧС). Власти изъяли в общей сложности 2,5 тыс. голов свиней и 6,8 т свинины.

«Выплаты фермерам Забайкальского края, чьи хозяйства попали в угрожаемую зону из-за вируса будут выплачены в полном размере до 30 апреля этого года», - говорится в сообщении официального портала региона.

Как пояснил руководитель государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрей Лим, отмена карантинных мероприятий предусмотрена через 30 дней после «последнего отчуждения свинопоголовья в угрожаемой зоне». Разводить свиней в Чите и Читинском районе можно будет только через год после снятия карантина.

Фото: государственная ветеринарная служба Забайкальского края