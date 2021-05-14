В Забайкалье запланировали строительство школ по концессии

Первая школа, построенная по концессионному соглашению, появится в Забайкальском крае в 2022 году. Всего планируется построить пять таких школ.

Первую построят в читинском микрорайоне Каштак. Участниками концессионного соглашения может стать консорциум группы компаний «Трансстрой» и фонда «Стратегия будущего». По данным официального портала Забайкальского края, их предложение уже одобрено региональным правительством.

«В настоящее время заявка правительства Забайкальского края на предоставление федерального софинансирования рассматривается в минпросвещения России. Стоимость реализации проекта составит 1,4 млрд руб.», - сообщили также в правительстве края.

Необходимость строительства новых школ в Забайкалье его власти объясняют изменением демографической ситуации.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году в Новосибирске началось строительство по концессии семи поликлиник.

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