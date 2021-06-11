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Посевам в четырех районах Забайкалья угрожает луговой мотылек

Главная Экономика
Чита
10:56 11 Июня 2021
сельское хозяйство, посевная, предупреждение
Автор: Sibnovosti.ru
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Лёт лугового мотылька зарегистрирован в четырех районах Забайкальского края. О появлении одного из наиболее опасных вредителей посевов сельскохозяйственных культур предупредили в региональном филиале Россельхозцентра.

Как уточнила руководитель филиала Марина Овчинникова, луговой мотылек замечен в Читинском, Борзинском, Александрово-Заводском и Приаргунском районах. Насекомое в период массового размножения способно полностью уничтожить посевы.

«Интенсивность лёта – от средней до сильной. Начало массовой яйцекладки и появление первых гусениц ожидается в течение 7-14 дней», - процитировал Марину Овчинникову официальный портал Забайкалья.

Специалисты указывают на необходимость при обнаружении вредителя с численностью 5-10 гусениц на 1 кв. м провести уничтожение популяции лугового мотылька.

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края

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