Посевам в четырех районах Забайкалья угрожает луговой мотылек

Лёт лугового мотылька зарегистрирован в четырех районах Забайкальского края. О появлении одного из наиболее опасных вредителей посевов сельскохозяйственных культур предупредили в региональном филиале Россельхозцентра.

Как уточнила руководитель филиала Марина Овчинникова, луговой мотылек замечен в Читинском, Борзинском, Александрово-Заводском и Приаргунском районах. Насекомое в период массового размножения способно полностью уничтожить посевы.

«Интенсивность лёта – от средней до сильной. Начало массовой яйцекладки и появление первых гусениц ожидается в течение 7-14 дней», - процитировал Марину Овчинникову официальный портал Забайкалья.

Специалисты указывают на необходимость при обнаружении вредителя с численностью 5-10 гусениц на 1 кв. м провести уничтожение популяции лугового мотылька.

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края