«Висмут» вложит в разработку забайкальского Железного кряжа 8 млрд рублей

На месторождении Железный кряж в Забайкальском крае будет построен горно-обогатительный комбинат. Масштабный проект реализует компания «Висмут».

«Висмут» станет резидентом территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Забайкалье». Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

«Компания «Висмут» будет заниматься производством золоторудной продукции и железной руды. Инвестиции составят 8 млрд руб., за счет реализации проекта будет создано 609 рабочих мест», - сообщил его участникам вице-премьер Илья Акишин.

Железный кряж находится на востоке Забайкальского края. Проект его разработки АО «Висмут» представило еще в 2019 году.

«На первом этапе среднегодовое производство золота на базе имеющихся запасов карьеров за 10-летний срок эксплуатации рудника составит 1,5 т в год. Более 240 тыс. т высококачественного железного концентрата в год с содержанием железа более 67% будет производиться в качестве попутного продукта производства золота на ЗИФ», - говорится в презентации.

Фото: проект освоения месторождения Железный кряж АО «Висмут»