21 июня
Чита
72.22
 
€ 85.99
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

«Висмут» вложит в разработку забайкальского Железного кряжа 8 млрд рублей

Главная Экономика
Чита
11:25 21 Июня 2021
добыча, проект, территория
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На месторождении Железный кряж в Забайкальском крае будет построен горно-обогатительный комбинат. Масштабный проект реализует компания «Висмут».

«Висмут» станет резидентом территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Забайкалье». Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

«Компания «Висмут» будет заниматься производством золоторудной продукции и железной руды. Инвестиции составят 8 млрд руб., за счет реализации проекта будет создано 609 рабочих мест», - сообщил его участникам вице-премьер Илья Акишин.

Железный кряж находится на востоке Забайкальского края. Проект его разработки АО «Висмут» представило еще в 2019 году.

«На первом этапе среднегодовое производство золота на базе имеющихся запасов карьеров за 10-летний срок эксплуатации рудника составит 1,5 т в год. Более 240 тыс. т высококачественного железного концентрата в год с содержанием железа более 67% будет производиться в качестве попутного продукта производства золота на ЗИФ», - говорится в презентации.

Фото: проект освоения месторождения Железный кряж АО «Висмут»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Читы: В Забайкалье назвали сроки восстановления мостов после паводка

В Забайкалье назвали сроки восстановления мостов после паводка

15 Июня 2021 г.
Дорожному хозяйству региона нанесен ущерб на 357 млн рублей
Новости Читы: Посевам в четырех районах Забайкалья угрожает луговой мотылек

Посевам в четырех районах Забайкалья угрожает луговой мотылек

11 Июня 2021 г.
Появление первых гусениц ожидается в течение 7-14 дней
Новости Читы: В Забайкалье запланировали строительство школ по концессии

В Забайкалье запланировали строительство школ по концессии

14 Мая 2021 г.
Первая появится в читинском микрорайоне Каштак
Новости Читы: Владельцам изъятых из-за АЧС свиней в Забайкалье выплатят 27,6 млн рублей

Владельцам изъятых из-за АЧС свиней в Забайкалье выплатят 27,6 млн рублей

21 Апреля 2021 г.
Расчет завершится к 30 апреля
Новости Читы: Новая школа в Чите оказалась на 111 млн рублей дороже

Новая школа в Чите оказалась на 111 млн рублей дороже

20 Апреля 2021 г.
Причину застройщик видит в плохом качестве проекта
Новости Читы: В Забайкалье готовятся к модернизации коммунальной инфраструктуры

В Забайкалье готовятся к модернизации коммунальной инфраструктуры

6 Апреля 2021 г.
Заявка на финансирование подготовки проекта отправлена в федеральный фонд
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: В забайкальской реке Шилке прогнозируют резкий подъем уровня воды

В забайкальской реке Шилке прогнозируют резкий подъем уровня воды

21 Июня 2021 г.
В крае уже подтоплено почти 300 жилых домов
Новости Читы: Стихия в Забайкалье: паводок рушит мосты, ветер срывает крыши

Стихия в Забайкалье: паводок рушит мосты, ветер срывает крыши

18 Июня 2021 г.
Стабилизация гидрологической обстановки ожидается с 22 июня
Новости Читы: Три человека погибли в результате конфликта в забайкальском селе

Три человека погибли в результате конфликта в забайкальском селе

17 Июня 2021 г.
Подозреваемый задержан и дал признательные показания
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru