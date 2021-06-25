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В июле состоятся первые полеты объединенной дальневосточной компании

Главная Экономика
Чита
15:47 25 Июня 2021
авиакомпания, премьер-министр, рейсы
Автор: Sibnovosti.ru
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Объединенная дальневосточная авиакомпания уже в июле выполнит первые полеты по 20 субсидируемым направлениям в пределах Дальнего Востока, передает «Общественное телевидение России». Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Важно, чтобы цены на авиабилеты были доступными для людей, которые там живут. Правительство выделит на такие цели свыше 1,5 млрд рублей. Это позволит более чем 100 тысячам человек воспользоваться льготным тарифом», - заявил глава правительства.

Объединенная авиакомпания создается на базе перевозчика «Аврора». Планируется, что в ее парк войдут 91 самолет и 40 вертолетов, что позволит ежегодно обслуживать около 2 млн пассажиров.

В ближайшие пять лет новая авиакомпания должна получить 45 лайнеров российского производства. По словам Михаила Мишустина, уже подписано соглашение о поставке восемь легких самолетов Эл-410 для местных авиалиний. Перевозчик возьмет на себя 500 маршрутов.

На субсидирование перелетов в города других федеральных округов правительство ранее выделило 5 млрд руб. Этого хватит на дешевые билеты для 450 тыс. жителей Дальнего Востока в год, отметил премьер-министр.

Фото: «Общественное телевидение России»

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