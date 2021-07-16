Свалку в забайкальском городе ликвидируют на федеральные средства

Забайкалье вошло в число регионов, которые получат федеральные субсидии по нацпроекту «Экология» на реализацию природоохранных проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в 2022- 2024 годах. В край направят 550,5 млн руб. на ликвидацию свалки твердых коммунальных отходов в городе Борзя и рекультивацию этой территории.

По данным забайкальского правительства, 547 млн руб. из этой суммы поступят в 2022 году, оставшиеся средства - в 2023-м. Работа будет проведена за 14,5 месяцев.

«Первый этап – технический, в ходе которого ликвидируют весь накопленный мусор. На втором биологическом этапе участок будет застелен плодородным слоем с растительными насаждениями. В дальнейшем это место станет пригодным для сельского хозяйства или иных нужд», - уточнил официальный портал Забайкальского края.

По данным министерства природных ресурсов и экологии РФ, всего оно получило 60 заявок на предоставление субсидии от 31 субъекта федерации. Было отобрано 27 мероприятий.

Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края