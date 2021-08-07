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ТОСЭР «Забайкалье» расширили для 16 резидентов

Главная Экономика
Чита
10:53 7 Августа 2021
территория, правительство, граница
Автор: Sibnovosti.ru
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Правительство РФ расширило границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Забайкалье». Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

В документе указаны земельные участки, которые войдут в состав ТОСЭР.

«Это решение поможет создать благоприятные условия для реализации 16 инвестпроектов. В их числе – медицинский и гостиничный комплекс, заводы по производству стальных труб, отделочных материалов, мусоросортировочная линия. На присоединенных участках также планируется открыть несколько предприятий по переработке агропромышленной продукции, построить горно-обогатительный комбинат», - пояснили в федеральном правительстве.

По данным кабмина, упомянутые проекты позволят создать 1,4 тыс. рабочих мест и привлечь в экономику Забайкальского края 9,3 млрд руб. частных инвестиций. Как уточнили в правительстве региона, правительственное постановление вступает в силу с 11 августа.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

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