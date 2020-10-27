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В забайкальском правительстве может появиться новая структура

Главная Культура
Чита
11:49 27 Октября 2020
законодательное собрание, законопроект, культура
Автор: Sibnovosti.ru
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов намерен создать в структуре регионального правительства новое подразделение. Оно займется сохранением, использованием, популяризацией и охраной объектов культурного наследия.

О проекте соответствующего краевого закона сообщили в законодательном собрании Забайкалья. По его данным, документ передан в областной парламент администрацией губернатора и будет рассмотрен комитетом по государственной политике и местному самоуправлению.

«Принятие же его в первоочередном порядке обусловлено «необходимостью оперативного формирования эффективной системы управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия», - сообщили также в заксобрании.

Отмечается, что создание нового подразделения не приведет к росту бюджетных расходов.  

Фото: официальный портал Забайкальского края

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