В забайкальском правительстве может появиться новая структура

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов намерен создать в структуре регионального правительства новое подразделение. Оно займется сохранением, использованием, популяризацией и охраной объектов культурного наследия.

О проекте соответствующего краевого закона сообщили в законодательном собрании Забайкалья. По его данным, документ передан в областной парламент администрацией губернатора и будет рассмотрен комитетом по государственной политике и местному самоуправлению.

«Принятие же его в первоочередном порядке обусловлено «необходимостью оперативного формирования эффективной системы управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия», - сообщили также в заксобрании.

Отмечается, что создание нового подразделения не приведет к росту бюджетных расходов.

Фото: официальный портал Забайкальского края