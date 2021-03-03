В Забайкалье пытаются перенести начало реконструкции кукольного театра на 2023 год

Министерство культуры РФ попросили ускорить процесс финансирования реконструкцию забайкальского краевого театра кукол «Тридевятое царство» в Чите. Предложение прозвучало на расширенном заседании комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре.

С инициативой выступил сенатор от Забайкальского края Сергей Михайлов.

«Проект реконструкции … вошел в национальный проект «Культура» на 2024 год с финансированием порядка 270 млн руб. Но проблема в том, что проектно-сметная документация заканчивается в 2023 году. Поэтому прошу рассмотреть возможность передвижения реконструкции на год раньше», - привел слова сенатора сайт заксобрания Забайкальского края.

По словам заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой, ведомство сделает «все возможное», чтобы работы начались в 2023 году.

Как писали Sibnovosti.ru, здание кукольного театра в Чите эксплуатируется с 1954 года. Это один из старейших кукольных театров в России. Реконструкция предполагает демонтаж изношенной части театра и пристройки новой.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края