В Забайкалье Александру Невскому подыскали подходящую Орду

Один из эпизодов нового художественного фильма об Александре Невском будет снят в Забайкальском крае. Туда прибыла съемочная группа киностудии «Королевская Гора».

Фильм получил название «Князь». В эпизоде, о котором идет речь, говорится о поездке Александра Ярославича в Золотую орду в середине XIII века.

«Прокат фильма пройдет по всей стране, и многочисленные кинозрители узнают историю Забайкалья, увидят красивейшую природу с необъятными степями и величественным Ононом, а также познакомятся с культурным наследием Забайкальского края», - сказала вице-премьер забайкальского правительства Татьяна Цымпилова.

Съемочную группу возглавляет Александра Яковлева. По данным официального портала региона, из фонда развития Забайкальского края творческой команде фильма «Князь» оказана поддержка в размере 5 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, иркутский губернатор Игорь Кобзев поручил проработать предложения по поддержке индустрии кино. Они включают частичную компенсацию затрат компаниям, которые снимают фильмы на территории региона.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края