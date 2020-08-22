Две девочки утонули в котловане в читинском поселке

В затопленном котловане в Чите обнаружены тела двух девочек. Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по факту их смерти.

В сообщении надзорного ведомства указывается, что котлован находится в поселке Антипиха краевого центра. По предварительным данным прокуратуры, он был оставлен строительной компанией после добычи строительного материала.

«В ходе проверки представители надзорного ведомства проверят законность осуществления хозяйствующим субъектом деятельности, в результате которой образовался котлован, соблюдение предъявляемых в этих случаях требований безопасности работ и рекультивации земель», - рассказали в краевой прокуратуре.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле трое детей утонули в алтайской реке Алей во время купания.

Фото: сайт прокуратуры Забайкальского края