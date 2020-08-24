Уголовное дело возбуждено после гибели девочек в читинском котловане

По факту гибели двух девочек в затопленном читинском котловане возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение по неосторожности смерти двум лицам).

О возбуждении дела сообщили в следственном управлении СКР по Забайкальскому краю. Как писали Sibnovosti.ru, трагедия произошла 21 августа в Ингодинском районе столицы региона. Водоем расположен в 200 м от станции Песчанка.

«Две девочки 14 и 15 лет приехали погостить к дяде… Во время купания одна из девочек начала тонуть. Вторая бросилась спасать подружку, и та утянула девочку в воду», - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура Забайкальского края организовала проверку по факту смерти девочек. По ее данным, котлован был оставлен строительной компанией после добычи строительного материала.

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю