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Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на ребенка в Забайкалье

Главная Происшествия
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10:13 26 Августа 2020
ребенок, нападение, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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Нападение бездомной собаки на ребенка в Забайкальском крае стало основанием для возбуждения уголовного дела. Оно расследуется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Инцидент произошел 24 августа 2020 года в селе Бырка Приаргунского района. Собака набросилась на четырехлетнего мальчика.

«В результате он госпитализирован с множественными укусами головы, тела, рук и ног. По данным краевого минздрава, 25 августа ребенок транспортирован в краевую детскую больницу. Состояние мальчика стабильно тяжелое, он находится в отделении реанимации», - рассказали о последствиях этого нападения в следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.

Следствие пришло к выводу, что должностные лица органов местного самоуправления не приняли должных мер к отлову безнадзорных животных.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году бездомная собака напала на ребенка в Красноярске. Стая этих животных загрызла марала в национальном парке «Столбы». Рост числа бездомных собак является серьезной проблемой для ряда городов Иркутской области.

Фото: сайт законодательного собрания Иркутской области

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