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После курения в читинском храме возбудили уголовное дело

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Чита
10:54 28 Августа 2020
храм, скр, подросток
Автор: Sibnovosti.ru
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Уголовное дело об оскорблении чувств верующих возбуждено в Чите. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ было возбуждено по результатам доследственной проверки информации, появившейся в СМИ. Его фигурантом стал 18-летний читинец.

«По данным следствия, в июле 2020 года подозреваемый, находясь в одном из православных храмов Читы, демонстративно прикурил сигарету о зажженную свечу, стоящую на алтаре. Свои действия подозреваемый заснял на видео, а затем опубликовал видеозапись в одной из социальных сетей», - рассказали в ведомстве.

Как писали Sibnovosti.ru, инцидент произошел в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери. Позднее молодой человек принес извинения за свой поступок.

Фото: pixabay.com

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