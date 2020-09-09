Сотрудники предприятия «Водоканал-Чита» погибли в канализационной колодце

В Чите погибли двое сотрудников АО «Водоканал-Чита». Их тела были обнаружены в канализационном колодце.

Информация о происшествии поступила в следственное управление СКР по Забайкальскому краю вчера вечером. Сотрудники ведомства приступили к доследственной проверке.

«По предварительным данным, трое работников АО «Водоканал-Чита» пострадали при производстве ремонтных работ в одном из канализационных колодцев, расположенных в районе ул. Кастринской в Чите. Двое мужчин скончались, один госпитализирован в больницу», - уточнили в следственном управлении.

Для установления причин смерти назначена судебная медэкспертиза. На сайте предприятия «Водоканал-Чита» указывается, что в канализационном коллекторе велись плановые работы. Семьям погибших будет оказана помощь.

Фото: сайт АО «Водоканал»