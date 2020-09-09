Двое заключенных сбежали из забайкальской колонии

Двое мужчин сбежали из колонии-поселения ИК-7 в Забайкальском крае. Она расположена в поселке Оловянная на юге региона.

«9 сентября во время проведения утреннего подъема в изолированном участке, функционирующем как колония-поселение ИК-7 УФСИН России по Забайкальскому краю, было выявлено отсутствие Кабакова Артема Александровича, 1987 года рождения, и Пимахова Игоря Юрьевича, 1969 года рождения», - процитировал ТАСС сообщение пресс-службы регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

По данным ведомства, Артем Кабаков получил 16 с половиной лет колонии за убийство, завладение чужим транспортом и грабеж. Игоря Пимахова приговорили к пяти годам за смертельное ДТП.

Как писали Sibnovosti.ru, весной 2019 года сразу девять человек совершили побег из изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД «Барун-Хемчикский» в тувинском селе Кызыл-Мажалык. Операция по их задержанию завершилась спустя примерно три недели.

Фото: сайт УФСИН по Забайкальскому краю