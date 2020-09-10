10 сентября
Чита
76.07
 
€ 89.57
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Забайкальский «Робин Гуд» раздал деньги нищим

Главная Происшествия
Чита
15:16 10 Сентября 2020
кража, деньги, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Забайкальском крае злоумышленник обворовал бутик, расположенный в торговом центре. Как выяснилось, часть похищенных денег он раздал нуждающимся.

Инцидент произошел в поселке Приаргунск. По данным управления МВД России по Забайкальскому краю, 23-летний житель села Новоцурухайтуй ночью забрался в магазин и похитил три ноутбука, а также сейф с 800 тыс. руб. Его удалось задержать, но у злоумышленника нашли только 57 тыс. руб.

«Со слов мужчины, часть похищенных денежных средств раздал просившим милостыню людям, часть поместил в ящики для пожертвований. В настоящее время данная информация проверяется», - говорится в сообщении краевого главка полиции.

По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемого, который ранее  не попадал в поле зрения правоохранительных органов, заключили под стражу.

Фото: сайт управления МВД России по Забайкальскому краю

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Читы: Двое заключенных сбежали из забайкальской колонии

Двое заключенных сбежали из забайкальской колонии

9 Сентября 2020 г.
Один из них отбывает срок за убийство
Новости Читы: Сотрудники предприятия «Водоканал-Чита» погибли в канализационной колодце

Сотрудники предприятия «Водоканал-Чита» погибли в канализационной колодце

9 Сентября 2020 г.
Проводится доследственная проверка
Новости Читы: После курения в читинском храме возбудили уголовное дело

После курения в читинском храме возбудили уголовное дело

28 Августа 2020 г.
Оно расследуется по статье УК РФ об оскорблении чувств верующих
Новости Читы: Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на ребенка в Забайкалье

Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на ребенка в Забайкалье

26 Августа 2020 г.
Мальчик находится в отделении реанимации
Новости Читы: Уголовное дело возбуждено после гибели девочек в читинском котловане

Уголовное дело возбуждено после гибели девочек в читинском котловане

24 Августа 2020 г.
Водоем расположен в 200 м от станции Песчанка
Новости Читы: Две девочки утонули в котловане в читинском поселке

Две девочки утонули в котловане в читинском поселке

22 Августа 2020 г.
Прокуратура проводит проверку
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Эпидемия удвоила кредиторскую задолженность забайкальских больниц

Эпидемия удвоила кредиторскую задолженность забайкальских больниц

9 Сентября 2020 г.
В Красночикойской ЦРБ предупредили о возможном аресте счетов в октябре
Новости Читы: Рост заболеваемости COVID-19 в Забайкалье вызвал новые проверки

Рост заболеваемости COVID-19 в Забайкалье вызвал новые проверки

8 Сентября 2020 г.
С 9 сентября возобновят рейды по торговым центрам сотрудники минэкономразвития
Новости Читы: Забайкалью понадобились дополнительные койки для больных COVID-19

Забайкалью понадобились дополнительные койки для больных COVID-19

10 Сентября 2020 г.
В крае число случаев заражения превысило 5 тыс.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru