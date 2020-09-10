Забайкальский «Робин Гуд» раздал деньги нищим

В Забайкальском крае злоумышленник обворовал бутик, расположенный в торговом центре. Как выяснилось, часть похищенных денег он раздал нуждающимся.

Инцидент произошел в поселке Приаргунск. По данным управления МВД России по Забайкальскому краю, 23-летний житель села Новоцурухайтуй ночью забрался в магазин и похитил три ноутбука, а также сейф с 800 тыс. руб. Его удалось задержать, но у злоумышленника нашли только 57 тыс. руб.

«Со слов мужчины, часть похищенных денежных средств раздал просившим милостыню людям, часть поместил в ящики для пожертвований. В настоящее время данная информация проверяется», - говорится в сообщении краевого главка полиции.

По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемого, который ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов, заключили под стражу.

Фото: сайт управления МВД России по Забайкальскому краю