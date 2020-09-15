Группа похитителей скота пойдет под суд в Забайкалье

В Забайкальском крае направлено в суд уголовное дело участников организованной группы похитителей скота. Обвиняемыми по нему проходят шесть человек.

Предполагаемые злоумышленники были задержаны осенью прошлого года. Согласно материалам уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой), они похищали крупный рогатый скот в Забайкальском, Краснокаменском, Приагрунском и Калганском районах Забайкалья. Животных забивали, а мясо сбывали в торговые точки Краснокаменска.

«Доказана их причастность к совершению 50 фактов краж. Их незаконными действиями владельцам домашнего скота причинен ущерб на сумму около 2 млн руб.», - говорится в сообщении управления МВД России по Забайкальскому краю.

В региональном полицейском главке также сообщили, что в ходе расследования у членов группы изъяли 25 украденных коз. Животных возвратили владельцам.

Фото: сайт управления МВД России по Забайкальскому краю