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Группа похитителей скота пойдет под суд в Забайкалье

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Чита
11:44 15 Сентября 2020
кража, мвд, группа
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае направлено в суд уголовное дело участников организованной группы похитителей скота. Обвиняемыми по нему проходят шесть человек.

Предполагаемые злоумышленники были задержаны осенью прошлого года. Согласно материалам уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой), они похищали крупный рогатый скот в Забайкальском, Краснокаменском, Приагрунском и Калганском районах Забайкалья. Животных забивали, а мясо сбывали в торговые точки Краснокаменска.

«Доказана их причастность к совершению 50 фактов краж. Их незаконными действиями владельцам домашнего скота причинен ущерб на сумму около 2 млн руб.», - говорится в сообщении управления МВД России по Забайкальскому краю.

В региональном полицейском главке также сообщили, что в ходе расследования у членов группы изъяли 25 украденных коз. Животных возвратили владельцам.

Фото: сайт управления МВД России по Забайкальскому краю

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