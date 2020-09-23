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Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье солдат признал вину

Главная Происшествия
Чита
15:49 23 Сентября 2020
солдат, суд, жертвы
Автор: Sibnovosti.ru
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Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Рамиля Шамсутдинова. В октябре прошлого года рядовой устроил бойню в воинской части №54160. Его жертвами тогда стали восемь человек.

О завершении предварительного следствия сообщили в СКР. Уголовное дело расследовалось по п. «а» и «е» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом); ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

«Во время предварительного следствия Шамсутдинову проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. Согласно заключению комиссии экспертов он каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал», - говорится в пресс-релизе СКР.

По данным ведомства, Рамиль Шамсутдинов признал вину. Уголовное дело направлено во второй Восточный окружной военный суд в Чите для рассмотрения по существу.

Фото: сайт следственного комитета России

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