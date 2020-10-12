Забайкальский чиновник получал откаты от дорожных строителей

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ Упрдор «Забайкалье». Оно расследуется по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Фигурант уголовного дела занимал эту должность в 2012-2018 годы. Его фамилию правоохранительные органы не указывают. В следственном управлении СКР по Забайкальскому краю сообщили, что подозреваемый получал от компании откаты «за оказание покровительства при заключении государственных контрактов на проведение работ на федеральных автомобильных дорогах».

По данным следователей, сумма взяток составила 26 млн руб. За них компания получила помощь при заключении четырех госконтрактов на сумму свыше 1,5 млрд руб.

В настоящее время подозреваемый занимается предпринимательской деятельностью. Сегодня его задержали на 48 часов.