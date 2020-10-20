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В читинской больнице украли трубу для подачи кислорода больным COVID-19

Главная Происшествия
Чита
13:41 20 Октября 2020
больница, кража, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Злоумышленники похитили медную трубу в читинской Городской клинической больнице №1. По ней в учреждение поступал кислород, необходимый для лечения больных COVID-19.

Инцидент произошел вчера вечером. О краже стало известно после того, как аппараты ИВЛ подали звуковые сигналы о резком падении давления в системе подачи кислорода.

«Своевременно были переведены пятеро пациентов, нуждающихся в бесперебойной подаче кислорода в реанимацию другого корпуса. Никто из пациентов не пострадал, медицинский персонал сработал профессионально», - привел сайт министерства здравоохранения Забайкальского края комментарий руководителя ведомства Анны Шангиной.

По данным минздрава, было похищено порядка 13 м медной трубы. Инженеры уже провели все необходимые восстановительные работы. В настоящее время в больнице размещены 200 коек для больных коронавирусной инфекцией. 150 из них подключены к кислородной разводке.

За последние сутки в Забайкальском крае зарегистрировано 198 случаев заболевания COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 9 281. 

Фото: сайт министерства здравоохранения Забайкальского края

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