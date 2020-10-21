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Забайкальская прокуратура пошла по следам пожара в торговом центре

Главная Происшествия
Чита
10:01 21 Октября 2020
пожар, центр, квартиры
Автор: Sibnovosti.ru
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Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по факту пожара в торговом центре в Чите. Пожар в здании, расположенном по адресу 1 мкр., д, 5а, произошел вчера.

«По предварительной информации, возгорание произошло из-за замыкания проводки в одном из помещений», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным забайкальских СМИ, в торговом центре находились магазин сети Fix Price, бар «Район 24» и несколько торговых точек. Как сообщили в главном управлении МЧС по региону, на тушение пожара были брошены 20 единиц техники и 56 человек личного состава.

Пострадали не только владельцы и арендаторы торгового центра, но и ряд жителей соседних домов. В нескольких квартирах полопались окна и были повреждены балконы. Сегодня мэрия Читы объявила о проведении собрания жителей квартир, которым нанесен ущерб.

Фото: сайт главного управления МЧС по Забайкальскому краю

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