Забайкальская прокуратура пошла по следам пожара в торговом центре

Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по факту пожара в торговом центре в Чите. Пожар в здании, расположенном по адресу 1 мкр., д, 5а, произошел вчера.

«По предварительной информации, возгорание произошло из-за замыкания проводки в одном из помещений», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным забайкальских СМИ, в торговом центре находились магазин сети Fix Price, бар «Район 24» и несколько торговых точек. Как сообщили в главном управлении МЧС по региону, на тушение пожара были брошены 20 единиц техники и 56 человек личного состава.

Пострадали не только владельцы и арендаторы торгового центра, но и ряд жителей соседних домов. В нескольких квартирах полопались окна и были повреждены балконы. Сегодня мэрия Читы объявила о проведении собрания жителей квартир, которым нанесен ущерб.

Фото: сайт главного управления МЧС по Забайкальскому краю