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Забайкальские трассы заваливает снегом

Главная Происшествия
Чита
17:14 26 Октября 2020
дороги, снег, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкалье из-за сильного снегопада на двух федеральных трассах движение временно ограничено. Речь идет о трассах, ведущих из Читы в Хабаровск и в Забайкальск. Об этом сообщило «Общественное телевидение России» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Забайкалье».

Дороги расчищают больше 70 человек и 47 снегоуборочных машин. На участке с 35-м по 50-й км автомагистрали до Хабаровска сейчас вообще не проехать. Трасса там закрыта.

Вчера главное управление МЧС по Забайкальскому краю предупредило о том, что 26 октября местами ожидается усиление ветра до 19-24 м/с, осадки в виде снега, на дорогах гололед, снежные накаты, понижение температуры воздуха на 10 градусов и более.

Фото: сайт ФКУ Упрдор «Забайкалье»

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