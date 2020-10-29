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Для суда по делу о расстреле военнослужащих в Забайкалье не набрали присяжных

Главная Происшествия
Чита
15:49 29 Октября 2020
военнослужащий, суд, солдат
Автор: Sibnovosti.ru
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Окружной военный суд в Чите сегодня не смог сформировать коллегию присяжных заседателей по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова. Об этом сообщил его адвокат, передает «Общественное телевидение России».

Всего необходимо 12 человек. В суд 29 октября пришли 15, но четверым из них по разным причинам был дан отвод. Заседание отложено до 19 ноября.

Год назад Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек в воинской части в Забайкальском крае. Причиной своего поступка он назвал неуставные отношения. Родственники сослуживцев Шамсутдинова потребовали с него больше 26 млн руб. компенсации.

Фото: «Общественное телевидение России»

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