Забайкальский минздрав начал проверку после смерти пациентки

В Забайкальском крае скончалась женщина, которая ранее сообщила о том, что долго ждет бригаду скорой помощи. Министерство здравоохранения региона начало проверку обстоятельств случившегося.

Видеоролик с обращением недавно разместила 64-летняя жительница Читы. По ее словам, она болеет коронавирусом, лечится на дому, но ей стало хуже и она долго ждет приезда медиков. По данным официального портала Забайкальского края, женщину госпитализировали 28 октября, но на следующий день она скончалась.

На сайте минздрава сегодня сообщается о еще одной проверке. На этот раз по публикации информагентства «Чита.Ру». По его данным, женщина в поселке Курорт Дарасун Карымского района обратилась в местную скорую помощь, которая приехала только через несколько дней. КТ-исследование показало пневмонию, но больную в читинские стационары не приняли и высадили вечером на вокзале.

За минувшие сутки в Забайкальском крае зарегистрировано еще 229 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Их общее количество превысило 11,5 тыс.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края