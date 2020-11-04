Завершено расследование дела о ДТП с 19 погибшими в Забайкалье

Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела, возбужденного после одного из крупнейших ДТП в России в 2019 году. Тогда в Забайкальском крае разбился рейсовый автобус, что привело к гибели 19 человек.

Обвинительное заключение направлено в Генпрокуратуру РФ на утверждение. Об этом сообщили в СКР.

Как писали Sibnovosti.ru, 1 декабря 2019 года на 362-м км трассы Могойтуй – Олочи междугородний рейсовый автобус, за рулем которого находился Сергей Кубасов, слетел с моста на лед реки Куэнги. В числе 19 погибших оказался и сам водитель (уголовное преследование в отношении него прекращено).

«Проведенной в ходе расследования автотехнической судебной экспертизой установлено, что у автобуса была повреждена тормозная система задних колес, а водитель Кубасов превысил скорость движения, что и повлекло аварию», - говорится в сообщении СКР.

Владелец транспортной компании Иван Стрельников, по версии следствия, являлся лицом, ответственным за обеспечение технического состояния автобуса. Но он не проверил транспортное средство на наличие неисправностей перед его отправлением в рейс. Предпринимателю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц).

Фото: сайт Следственного комитета России