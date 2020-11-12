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Ребенка в Забайкалье ранили из пневматической винтовки

Главная Происшествия
Чита
10:23 12 Ноября 2020
скр, ребенок, нападение
Автор: Sibnovosti.ru
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В городе Краснокаменске неизвестный выстрелил в ребенка из пневматической винтовки. Следственное управление СКР по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Нападение произошло во второй половине дня 10 ноября. Девятилетняя девочка получила ранение в лопаточной области. Ее пришлось госпитализировать. О мотивах стрелявшего пока ничего неизвестно.

«Следователи СК поручили полицейским незамедлительно провести оперативно-разыскные мероприятия для установления лица, причастного к преступлению», - говорится в сообщении следственного управления.

Для помощи в расследовании уголовного дела в Краснокаменск направлены криминалисты из Читы.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле этого года злоумышленник попытался задушить четырехлетнюю девочку в городе Бердске Новосибирской области. Материалы этого уголовного дела уже переданы в суд.

Фото: pixabay.com

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