С экс-руководителей забайкальской «Службы единого заказчика» взыскали 18,4 млн рублей

С бывших руководителей ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края Геннадия Литвинцева и Константина Выжлова взыскали в доход государства 18,4 млн руб. Соответствующее решение Железнодорожный районный суд Читы принял по иску прокурора Забайкальского края.

По данным краевой прокуратуры, эту сумму Геннадий Литвинцев и Константин Выжлов получили в качестве откатов при заключении государственных контрактов. Все эпизоды имели место в 2014-2016 годы.

«Решение суда вступило в законную силу и в настоящее время исполнено в полном объеме. Незаконно полученные в качестве взяток денежные средства взысканы в доход государства», - отметили в надзорном ведомстве.

Около двух лет назад Центральный районный суд Читы приговорил за коррупцию экс-директора «Службы единого заказчика» Геннадия Литвинцева и бывшего главного инспектора учреждения Константина Выжлова соответственно к 13 и 11,5 годам исправительной колонии строгого режима. Кроме того, первому из них назначили штраф в 60 млн руб., второму – в 24 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре 2020 года в Забайкальском крае было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего (в 2012-2018 годы) заместителя начальника ФКУ Упрдор «Забайкалье». Оно расследуется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как сообщали тогда в следственном управлении СКР по региону, подозреваемый получал от компании откаты «за оказание покровительства при заключении государственных контрактов на проведение работ на федеральных автомобильных дорогах».