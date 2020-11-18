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Читинский покупатель хотел заплатить за мотоцикл билетами «Банка приколов»

Главная Происшествия
Чита
12:50 18 Ноября 2020
мвд, магазины, банк
Автор: Sibnovosti.ru
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В одном из читинских магазинов покупатель попытался расплатиться билетами «Банка приколов». В полиции не посчитали этой шуткой и возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество.

Молодой человек сначала попросил продать мотоцикл в кредит. Его стоимость составляет 102 тыс. руб.

«Получив отказ, он выразил готовность рассчитаться наличными денежными средствами. Покупатель достал из кармана купюры различного номинала. В ходе подсчета продавец обратила внимание, что он рассчитался билетами «Банка приколов», - рассказали о дальнейшем развитии событий в пресс-службе управления МВД России по Забайкальскому краю.

Молодого человека задержали сами работники магазина. Его передали сотрудникам полиции.

Фото: ok.ru

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