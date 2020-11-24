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В Забайкалье на китайской границе задержали «золотовоз»

Главная Происшествия
Чита
12:15 24 Ноября 2020
таможня, золото, грузовики
Автор: Sibnovosti.ru
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На международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск» в Забайкальском крае таможенники изъяли почти 2,5 кг золота. Слитки обнаружили в российском грузовом автомобиле, выезжавшем в Китай.

Как рассказали в Дальневосточном таможенном управлении, драгоценный металл был спрятан в кабине грузовика под приборной панелью. Всего там хранилось семь слитков стоимостью свыше 11 млн руб.

«Слитки изготовлены кустарным способом, о чем свидетельствует отсутствие промышленных пломб на изделиях. Документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения золота, у водителя – гражданина России отсутствовали», - отметили в ведомстве.

По факту контрабанды Читинская таможня возбудила уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ (незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов).

Фото: сайт Дальневосточного таможенного управления

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