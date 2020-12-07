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В Забайкалье обвинение в получении «откатов» предъявили главврачу крупнейшей больницы

Главная Происшествия
Чита
08:43 7 Декабря 2020
больница, скр, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае арестован главный врач читинского ГУЗ «Краевая клиническая больница» Виктор Шальнев. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, за незаконные действия).

По данным следственного управления СКР по Забайкальскому краю, руководитель медицинского учреждения получал взятки от руководителя коммерческой организации в виде «откатов» при заключении договоров на поставку медицинского оборудования. Как подсчитали следственные органы, общий объем взяток превысил 13 млн руб.

Задержали Виктор Шальнева в Сочи, откуда доставили в Читу. В его квартире и рабочем кабинете прошли обыски. ГУЗ «Краевая клиническая больница» - самое крупное лечебно-профилактическое учреждение Забайкальского края (более 900 коек).

Как писали Sibnovosti.ru, в Иркутской области расследуется уголовное дело о мошенничестве при поставке больницам средств индивидуальной защиты. Одним из его фигурантов является экс-министр здравоохранения региона Наталия Ледяева.

Фото: сайт ГУЗ «Краевая клиническая больница»

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